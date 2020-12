이재명 "7호선 포천 연장선 '환승'아닌 '직결'되도록 최선"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 서울도시철도 7호선 경기도 포천 연장 방식을 둘러싸고 '직결'이냐 '환승'이냐 논란이 불거지고 있는데 대해 "비용 등으로 인해 서울시에서 반대해 어려움이 있다"며 "경기도는 포천시민들이 원하는 직결이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

직결은 7호선을 양주 옥정을 거쳐 포천까지 8량으로 직접 연결해 연장하는 것이다. 반면 환승은 서울 도봉산에서 양주 옥정까지만 8량으로 직결하고 나머지 옥정~포천 구간은 4량의 셔틀로 운행하는 것이다.

포천시민들은 당초 이 사업에 대한 예비타당성 조사 면제와 사업계획 적정성 검토 때 서울도시철도를 포천까지 8량 직결로 연장하기로 했다며 반발하고 있다. 4량 셔틀로 운행할 경우 옥정역에서 환승해야 하는 등 지하철 이용 불편이 많다는 게 반발 이유다.

이 지사는 이처럼 논란이 불거지자, 11일 페이스북을 통해 "세상사 내 뜻대로 할 수만 있다면 얼마나 좋겠습니까만 가족 간에도 의견이 엇갈리는 것이 현실인데 이해관계가 충돌하는 세상일이야 오죽하겠습니까"라며 7호선 포천 연장을 둘러싼 갈등 해법이 쉽지 않음을 암시했다.

그는 그러면서 "이 사업이 교통난으로 고통받는 포천시민들에게 얼마나 중요한 지 모르지 않기에 더욱 마음이 쓰인다"며 "문제는 이 사업이 경기도나 포천시 독자사업이 아니어서 구체적 사업 내용과 방식, 시기, 비용분담 등과 관련해 중앙 정부 및 서울시와 합의가 완료돼야 실제 시행이 가능하다"고 설명했다.

이 지사는 "그런데 서울시가 직결의 경우 과다 운행에 따른 적자운영 등 문제가 있으니 본선은 8량으로 운행하되 수요가 없는 포천구 간은 4량으로 줄여야 한다며 직결을 반대하고 있다"며 "서울시가 직결을 반대하는 상황에서 지난한 협상만 이어가며 사업을 무기한 연기할 수 없어 포천시에 환승시스템을 제안했고, 포천시가 이에 동의해 공청회 등 법정절차를 추진하게 됐다"고 주민 공청회 개최 배경을 설명했다.

이 지사는 하지만 "일부 포천시민들이 직결을 요구하며 공청회를 반대해 일단 (10일 예정됐던)공청회는 무산됐고 그에 따른 도의회 심의도 순연됐으며 용역 또한 더 이상 진행하기 어렵게 됐다"며 "직결 연장을 기대하던 포천시민 입장에서는 실망할 수도 있다는 점을 경기도는 충분히 이해한다"고 안타까움을 피력했다.

나아가 "포천시가 일부 주민의견처럼 '환승 반대 직결 추진' 입장이라면 난망하더라도 서울시와 계속 설득하며 협의해 보겠다"며 "다만 당연한 말이지만 결과는 장담하기 어렵다"고 덧붙였다.

또 "최악의 경우 서울시가 계속 반대하면 양주시 입장 때문에 양주를 기준으로 분리 시공하는 상황이 올 수도 있는데 이 경우 비용도 증가하고, 서울시 입장이 직결로 바뀔 가능성은 더 낮아지기 때문에 사업 자체가 아예 장기표류할 수도 있다"며 "중앙정부 입장에선 시간이 지연될수록 효율성 문제가 불거져 사업 추진에 더 소극적으로 돌아 설 수 있다"고 걱정했다.

이 지사는 끝으로 "최선을 위해 오래 어려운 길을 갈지 현실을 수용하고 빠르지만 부족한 길을 갈지 선택하는 것은 언제나 쉽지 않은 일"이라며 "그럼에도 불구하고 경기도는 언제나 그랬듯이 유익하게 일이 '되도록'하는데 집중하고 있다"며 "시간을 두고 직결이 될 수 있도록 포천 시민들과 함께 최선을 다하겠다"고 약속했다.

7호선 포천 연장 사업은 서울 도방산역에서 경기도 양주 옥정역까지 연결되는 구간(15.3㎞,6412억원)을 포천까지 추가 연결하는 사업이다.

당초 계획대로 도봉산역에서 옥정역까지는 직결 형태로 8량 전철이 운행된다. 하지만 추가 연장되는 옥정역에서 포천구간(17.45㎞,1조1762억원)은 직결 형태에서 서울시 반대로 환승 형태로 전환됐다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr