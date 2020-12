[아시아경제 임춘한 기자] 홈센타홀딩스 홈센타홀딩스 060560 | 코스닥 증권정보 현재가 1,205 전일대비 25 등락률 +2.12% 거래량 262,362 전일가 1,180 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 홈센타홀딩스, 4대강 복원 테마 상승세에 3.73% ↑【전문가추천】 삼성전자 어닝서프라이즈 터졌다! 관련 수혜주 확인 요망“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 11일 시설 자금 100억원, 운영자금 75억원, 채무상환자금 160억원 등 총 335억원 조달을 위해 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 유상증자를 결정했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr