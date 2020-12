[아시아경제 임춘한 기자] 내년에 상장에 나서는 카카오뱅크가 대표 주관사로 KB투자증권과 크레디트스위스(CS)를 선정했다.

11일 업계에 따르면 카카오뱅크는 이날 기업공개(IPO) 대표 주관사로 KB증권과 CS를 선정했으며, 공동 주관사에는 씨티그룹글로벌마켓증권이 이름을 올렸다.

카카오뱅크는 내부 심사평가 프로세스를 거쳐 3곳을 뽑았으며 이 과정에서 해당 증권사들이 기업가치 분석과 투자자 모집 방안 등에 있어서 현실적이면서 카카오뱅크 투자자들을 이해시킬 수 있는 수준으로 방향성을 제시한 점을 평가한 것으로 알려졌다.

