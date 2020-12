부경대, 제2회 인공지능과 미래융합기술 워크숍 개최

부경대 공과대 주최, 한국멀티미디어학회·인공지능연구소 등 주관

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대학교(총장 장영수)는 10일 인공지능(AI) 연구개발 역량 강화를 위한 ‘제2회 인공지능과 미래융합기술 워크숍’을 개최했다.

워크숍은 부경대 공과대학(학장 손정현)이 주최하고 한국멀티미디어학회(학회장 김치용), 부경대 인공지능연구소(소장 권기룡)와 인공지능융합교육연구단(단장 정완영)이 공동 주관했다.

인공지능에 대한 이해를 넓히고 연구 저변확대와 학제적 연구 분위기 조성을 위해 열린 이번 행사는 비대면으로 진행됐으며 모든 강연은 온라인 유튜브로 생중계됐다.

워크숍 1부에서는 KAIST 권인소 교수(전기 및 전자공학부)가 ‘딥러닝 컴퓨터비전 : 도전과 한계’라는 주제로, 동아대 이석환 교수(컴퓨터공학과)가 ‘인공지능 보안 기술’에 대한 방법과 동향에 대해 강연했다.

2부에서는 미국 워싱턴대 최예진 교수(컴퓨터공학부)가 ‘Deep Commonsense Intelligence’에 대해, LG전자 AI연구소 김주민 소장은 ‘AI 시대의 스마트홈’에 대해 강연했다.

3부에서는 KAIST 김탁곤 교수(전기 및 전자공학부)가 ‘기계학습을 이용한 동적 시스템 모델링’에 대해, NAVER AI연구소 하정우 소장은 ‘일상생활에 스며든 네이버 AI 그리고 미래’라는 주제로 강연했다.

워크숍의 좌장을 맡은 권기룡 인공지능연구소장은 “코로나로 인한 비대면의 어려운 상황에도 많은 참가자가 온라인 강연을 들으며 학술교류의 기회를 얻었다”며, “우리 인공지능연구소는 해마다 인공지능 워크숍을 열어 동남권 권역의 인공지능 분야의 R&D 역량 강화와 인공지능 응용 기술을 산업체와 접목하는 기회를 더 확대할 계획”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr