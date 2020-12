[아시아경제 황윤주 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 28,500 전일대비 550 등락률 +1.97% 거래량 838,304 전일가 27,950 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 대우조선해양, 초대형LPG운반선 1척 수주대우조선, 국내기술로 세계 최대 잠항 지속능력 시험 성공대우조선해양, 사무기술직 인사 체제 개편 close 노사가 기본급 동결을 포함한 올해 단체교섭을 타결했다.

대우조선 노조는 11일 조합원 5481명을 대상으로 단체교섭 잠정합의안 찬반투표를 진행한 결과 5046명이 투표해 3003명(59.51%)이 찬성해 가결됐다고 11일 밝혔다.

이 회사 노사는 지난 9일 37차 교섭에서 기본급 동결, 단체교섭 타결격려금 250만원을 지급하는 내용을 골자로 하는 단체교섭에 잠정 합의했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr