홍콩 민주화 운동가 지미라이, 국가보안법 위반 혐의로 기소

경찰 "국가안보 위협 혐의"

[아시아경제 권재희 기자] 홍콩의 대표적인 반중 매체 빈과일보의 사주 지미 라이(73)가 국가보안법(홍콩보안법) 위반 혐의로 11일 기소됐다.

이날 홍콩 경찰은 성명을 통해 "경찰 내 국가보안법 전담팀이 추가 조사를 한 결과 73세의 남성이 '외국 또는 외부 세력과 결탁해 국가안보를 위험에 빠트린 혐의로 기소됐다"고 밝혔다.

경찰은 해당 남성의 신원을 밝히지 않았으나 홍콩 민영방송 TVB 등은 익명의 소식통을 인용해 라이가 외국 세력과 결탁해 국가안보를 위험에 빠트린 혐의로 기소됐다고 보도했다.

나우TV는 라이가 외국 세력에 홍콩에 대한 제재를 촉구한 혐의를 받고있다고 전했다.

지난 6월 30일 시행된 홍콩보안법은 국가 분열·국가 정권 전복·테러 활동·외국 세력과의 결탁 등 4가지 범죄를 저지른 자에 대해 최고 무기징역형으로 처벌할 수 있도록 규정하고 있다.

라이는 지난 8월 홍콩보안법 위반 혐의로 체포됐다가 보석 석방된 상태였다. 이후 다른 사기혐의로 기소됐고, 지난 3일 법원이 보석을 불허하면서 구속 수감된 상태다. 라이의 보석이 불허되던 날 검찰 측은 라이가 홍콩보안법 위반 혐의로 기소될 가능성도 있다고 밝힌 바 있다.

빈과일보는 라이의 사기혐의에 대한 유죄가 확정되면 최고 14년형에 처해질 수 있다고 전했다.

한편, 앞서 지난 10월 29일에는 홍콩 학생 운동가 토니 청(19)이 홍콩 민주화 활동가 중 첫 번째로 홍콩보안법 위반혐의로 기소됐다. 청은 국가 분열, 자금 세탁, 선동적인 콘텐츠 출판을 공모한 혐의로 기소돼 구속 수감됐다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr