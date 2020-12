[아시아경제 이준형 기자] SBI핀테크솔루션즈 SBI핀테크솔루션즈 950110 | 코스닥 증권정보 현재가 8,090 전일대비 20 등락률 -0.25% 거래량 36,349 전일가 8,110 2020.12.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SBI핀테크솔루션즈, 3분기 영업익 58억원...전년비 15.1% 증가SBI핀테크솔루션즈, 2분기 영업익 30억원…전년대비 18% 감소SBI핀테크솔루션즈, 21억 규모 자사주 소각 결정 close 가 일본 종속회사 SBI레밋에 대해 167억원 규모의 금전 대여를 결정했다고 11일 공시했다. 대여금액은 지난 3월31일 기준 자기자본(470억원)의 35.48% 규모이며, 금전 대여 총잔액은 417억원이다. 금전 대여 종료일은 내년 1월13일이다.

회사 측은 금전 대여 목적에 대해 "연말연시 기간 동안 일본 내 금융기관 거래정지로 자금이동이 불가해 미리 종속회사의 국제송금 서비스 송금처리 계좌에 여유자금을 두기 위함이다"라고 설명했다.

