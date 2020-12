람보르기니 서울, 슈퍼 스포츠카 우라칸 STO 국내 공개

[아시아경제 우수연 기자]오토모빌리 람보르기니의 한국 공식 딜러 람보르기니 서울(SQDA 모터스)이 V10 슈퍼 스포츠카 '우라칸 STO'(Hurac?n STO)를 국내 시장에 11일 공개했다.

람보르기니는 지난 11월 우라칸 STO를 전 세계 최초로 공개한 이후 불과 한 달 만에 국내 시장에 먼저 선보였다. 이는 한국 고객 만족을 위한 대대적인 투자의 일환이라고 람보르기니 서울 관계자는 설명했다. 이번 공개는 이탈리아 본사의 CICD에 맞춰 리모델링을 진행한 람보르기니 서울 삼성동 전시장에서 진행됐다.

우라칸 STO의 자연흡기 V10 엔진은 최고 출력 640마력, 최대 토크 57.7kg?m의 힘을 발휘한다. 람보르기니 고유의 경량화 기술에 힘입어 공차중량이 1339kg에 불과해 출력 대 중량비(weight-to-power ratio)가 2.09kg/hp 에 이른다.

정지 상태에서 시속 100km까지 3초, 그리고 시속 200km까지 9초만에 주파할 수 있는 성능을 갖췄다. 시속 100km에서 정지 상태까지 제동거리는 30m밖에 되지 않으며 최고 속도는 시속 310km를 넘는다.

특히, 운전의 즐거움을 극대화하기 위해 고성능 주행 환경에 초점을 맞춘 세 가지 새로운 주행 모드 STO, 트로페오, 피오자(를 탑재했다.

우라칸 STO의 공식 판매 가격은 4억3500만원(부가세 포함)에서부터 시작하며 실제 인도는 내년 3분기부터 시작될 예정이다.

프랭크 슈타인라이트너 람보르기니 서울 대표는 "우라칸 STO는 탁월한 공기 역학 특성과 광범위한 경량화 기술 사용이 더해져 운전자가 느낄 수 있는 최대치의 흥분과 감동을 공도에서 경험할 수 있는 차"라며 "레이스의 감동을 공도에서 느낄 수 있는 모델인 만큼 한국 슈퍼 스포츠카 시장에 새로운 트렌드를 불러 일으킬 것"이라고 말했다.

