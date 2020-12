김태년 “反文연대, 시대의 부적응자일 뿐…김종인 입장 밝혀라”

[아시아경제 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표가 11일 주호영 원내대표, 안철수 국민의당 대표 등이 ‘정권 퇴진’ 비상시국연대를 출범한 것과 관련해 “수구 냉전 보수의 본색을 드러내고 있다”며 김종인 국민의힘 비상대책위원장을 향해 입장 표명을 요구했다.

김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “국민의힘이 금도 넘는 국민분열의 정치공세로 수구 냉전보수의 본색을 드러내고 있다”며 “김 비대위원장은 극우세력과 연대해 정치 양극화를 부추기는 국민의힘 행보에 대한 입장을 밝혀달라”고 말했다.

그는 “공당인 제1야당이 극단적인 막말과 대결정치로 정국불안을 부추기는 행태에 깊은 유감을 표한다”며 “총선에서 참패한 야당이 극우단체와 짝지어 대통령 퇴진을 운운하는 것은 헌정질서 파괴행위이며 민심을 거스르는 총선 불복 행위”라고 비판했다.

이어 “반문(반문재인)연대 미명아래 모여 분열의 정치를 하며 국격을 훼손하는 정치인들은 시대의 부적응자일 뿐”이라며 “국민은 과거 미몽에 갇힌 냉전보수가 아닌 혁신보수를 원한다. 야당은 분열과 증오의 정치를 접고 건전한 대안야당으로 거듭나야한다”고 꼬집었다.

김 원내대표는 전날 본회의를 통과한 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정안과 관련해서는 “늦은 만큼 출범을 서둘러야 한다”며 “국회의장이 공수처장 후보 추천위원회를 조속히 소집해주길 요청드린다”고 호소했다. 그는 “공수처장 추천 의결이 재적위원 3분의 2로 완화되는 방향으로 개정된 것은 야당의 자업자득”이라며 “아무리 훌륭한 제도라도 악용하면 무용지물 된다는 것을 야당 스스로 입증했다”고 비판했다.

그러면서 “야당의 시간끌기를 막기 위해 법 개정은 불가피했다”며 “공수처법 개정은 야당이 무력화한 공수처장 후보 추천 절차를 정상화한 것이다. 시대의 정의와 공정을 바로세우는 국민의 수사기구로 출범시키겠다”고 밝혔다.

그는 “추천위는 역사적 사명감을 갖고 공정하게 공수처를 운영할 후보를 추천해달라”고도 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr