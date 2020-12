여성경제인의 날…신금식 신티에스 대표 '금탑산업훈장' 수상

[아시아경제 김대현 기자] 자전거 의류 제작업체 신티에스의 신금식 대표가 금탑산업훈장을 수상했다.

중소벤처기업부와 한국여성경제인협회는 11일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 ‘제24회 여성경제인의 날’ 행사에서, 일자리 창출과 수출 등 국가 경제 발전에 기여한 여성경제인 75명을 포상·격려했다고 밝혔다.

금탑산업훈장을 받은 신 대표는 의류업계 18년 경력을 기반으로 2004년 아웃도어 주문자상표부착생산(OEM) 전문기업을 설립했다. 신티에스는 베트남과 에티오피아에 생산 기지를 갖추고 이탈리아와 프랑스, 미국 등 전 세계로 매년 약 1억달러의 수출실적을 달성하는 등 글로벌 섬유회사로 성장했다. 우수한 기능성 소재로 만든 자전거 의류 브랜드 ‘엔에스알’(NSR)도 300여개 취급점을 가진 브랜드로 발돋움했다.

산업포장을 수상한 센텍의 이은미 대표는 2002년 천안공대 창업보육센터에서 창업해 영상감시시스템 분야에서 두각을 나타내고 있다. 3차원 위치 제어 영상감시 모니터링 시스템을 통해 화재와 방범, 교통상황 관제 등 여러 분야에서△산불방지 △공공안전 △원활한 차량소통 등에 기여했다.

에이치피앤씨의 김홍숙 대표도 산업포장을 공동수상했다. 1993년 화장품과 의약품 유통 도매업으로 시작해 화장품 제조업으로 업종을 전환하고, 대학연구소와 공동 연구를 통해 신제품 개발하며 미래 성장동력을 마련했다. 전 직원들의 정규직화, 일·학습병행제를 도입하고 여성새일여성인턴제도를 통해 경력단절 여성의 일자리 창출에도 기여한 공로를 인정받았다.

여성기업종합지원센터가 개최한 '2020년 여성창업경진대회'에서 선정된 창업자 시상식도 함께 이뤄졌다. 대상(중기부장관상)을 받은 박경하 원스글로벌 대표는 한국보건의료연구원와 글로벌 제약사에서 의학정보 데이터베이스(DB)관련 프로젝트를 수행한 경력으로 ‘인공지능 활용 의약품 데이터 제공 솔루션(Connect DI)’을 개발해 2019년 창업했다.

올해 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 현장 참석인원을 최소화하고 영상 등 '비대면 방식'으로 함께 진행됐다.

박영선 중기부 장관은 축사를 통해 "코로나19로 어려운 경영 여건에서도 일자리 창출과 국가경제 발전을 위해 노력해 준 여성 경제인들의 노고에 감사하다"면서 "'여성기업 활동 촉진계획'를 준비하는 등 여성기업 육성을 위한 지원을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr