▶노정환씨 별세, 신경민(전 더불어민주당 국회의원)·경진(구리 무지개의원 원장)씨 모친상, 신정요씨(미래에셋대우 선임) 조모상 = 10일 오전 6시, 서울강남성모병원장례식장 14호, 발인 12일 오전 7시, 02)2258-5957

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr