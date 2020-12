국민의당 “安, 비상시국연대 공동대표 참여 의사 밝힌 바 없어”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의당은 11일 '폭정종식 민주쟁취 비상시국연대' 공동대표직에 대해 “현 정권의 폭거에 저항하며 정당·시민사회가 힘을 모아야 한다는 큰 취지에는 공감을 하지만 안철수 국민의당 대표는 공동대표 직에 대한 참여나 수락 의사를 밝힌 바가 없다”고 밝혔다.

앞서 보수진영 정당·사회단체 대표들은 전날 연석회의를 열고 '폭정종식 민주쟁취 비상시국연대'를 출범시켰다. 또한 비상시국연대는 주호영 국민의힘 원내대표, 안철수 국민의당 대표, 이재오 국민통합연대 집행위원장, 이희범 자유연대 대표, 김태훈 한반도인권과통일을위한변호사모임 회장, 장기표 신문명정책연구원 원장, 김문수 전 경기도지사 등 7인 공동 대표 체제로 운영된다고 했다.

연석회의는 이날 성명에서 "대통령 개인 한 사람이 전체를 다스리는 독재가 시작됐다"며 "70년 헌정사 최초로 더불어민주당이 모든 정당을 압도하는 소위 '단일정당 국가'로 전락했다"고 밝혔다. 이어 "문재인 정권을 조기 퇴진시키고 국가를 정상화한다는 대의명분 아래 일치단결할 것"이라며 "폭정세력과의 결사항전을 위해 한가로운 지분 싸움과 노선 투쟁은 잠시 접어두자"고 말했다.

