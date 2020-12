[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 오는 21일부터 27일까지 온라인으로 '대학 정시 입시설명회'를 개최한다.

성남시는 시 공식 유튜브 채널인 '성남TV'를 통해 현직 입시 전문 교사인 조만기 한국대학교육협의회 대표 강사가 '2021학년도 정시대비 입시전략'을 주제로 온라인 입시 설명회를 진행한다고 11일 밝혔다.

강의 내용은 ▲대학 그룹별 분석 ▲정시 배치 점수의 이해 ▲정시전형 유의사항▲수능 성적발표 전에 해야 할 일 등이다.

시 관계자는 "수능 성적표가 나오는 오는 23일을 전후해 수험생과 학부모들에게 지원 가능한 대학과 관련 정보를 제공하기 위해 이번 설명회를 마련했다"고 전했다.

시는 앞서 지난 8월27~30일 대학 수시 입시설명회를 열었다.

