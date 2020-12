동국제강, 지역아동센터에 김장비 지원

[아시아경제 황윤주 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 7,770 전일대비 70 등락률 +0.91% 거래량 3,659,664 전일가 7,700 2020.12.04 15:30 장마감 관련기사 [인사] 동국제강동국제강, 국내 최고 강도 '기가 철근' 개발[e공시 눈에 띄네]코스피-25일 close 은 4일 서울 중구에 위치한 '신당꿈 지역아동센터'에 김장비를 지원했다.

임직원들은 취약계층 아동의 겨울철 중요한 먹거리 지원을 위해 2007년부터 '사랑의 김치 담그기' 봉사활동을 펼쳐왔다. 그러나 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 김장비를 전달하는 것으로 대신했다.

이 지원금으로 '신당꿈 지역아동센터' 아동 50명의 가정에 김장김치가 전달될 예정이다. 은 김장 지원 이외에도 매년 학생들과 체험 학습, 사랑의 소풍 등 지역 아동에 대한 지원을 지속적으로 펼치고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr