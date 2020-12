코스피, 외국인·기관 매수에 1% 상승 유지

[아시아경제 오주연 기자] 1일 코스피가 외국인과 기관의 매수에 힘입어 오후 들어서도 상승세를 이어가고 있다.

이날 오후 1시31분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1.45% 상승한 2628.90을 기록했다. 전일 외국인들의 기록적인 매도세에 코스피가 1.6% 하락 마감했었지만 반발 매수가 유입되고 있는 것으로 풀이된다.

이 시각 코스피시장에서는 개인이 1686억원어치를 순매도했고 외국인과 기관이 각각 224억원, 1619억원어치를 순매수했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 68,000 전일대비 1,300 등락률 +1.95% 거래량 15,887,296 전일가 66,700 2020.12.01 14:02 장중(20분지연) 관련기사 전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[클릭 e종목] "삼성전자, 파운드리 성장이 평가의 관건" close (1.50%)를 비롯해 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 101,500 전일대비 4,000 등락률 +4.10% 거래량 3,260,664 전일가 97,500 2020.12.01 14:02 장중(20분지연) 관련기사 전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승외국인 2.4조원 순매도…코스피 1.6% '뚝'SK하이닉스, 최근 5일 외국인 90만 5999주 순매수... 주가 9만 7600원(-1.21%) close (3.59%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 794,000 전일대비 8,000 등락률 +1.02% 거래량 54,420 전일가 786,000 2020.12.01 14:02 장중(20분지연) 관련기사 전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승외국인 2.4조원 순매도…코스피 1.6% '뚝' 외국인·기관 순매도에 하락 폭 키우는 코스피 close (1.02%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 285,000 전일대비 7,500 등락률 +2.70% 거래량 522,969 전일가 277,500 2020.12.01 14:02 장중(20분지연) 관련기사 전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승외국인 2.4조원 순매도…코스피 1.6% '뚝'외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여 close (2.34%), 셀트리온(0.74%), 현대차(0.55%) 등이 모두 상승했다.

코스닥지수도 동반 상승했다. 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.17% 오른 887.67을 기록했다.

개인이 2175억원어치 순매수한반면 외국인과 기관은 각각 626억원, 1316억원어치를 순매도했다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 124,300 전일대비 2,200 등락률 +1.80% 거래량 3,472,377 전일가 122,100 2020.12.01 14:02 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온헬스케어, 외국인 3만 2000주 순매도… 주가 1.97%전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승외국인 2.4조원 순매도…코스피 1.6% '뚝' close (1.23%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 193,100 전일대비 5,200 등락률 +2.77% 거래량 771,544 전일가 187,900 2020.12.01 14:02 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 외국인 9만 1362주 순매수… 주가 2.77%전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승씨젠, 보건복지부 혁신형 의료기기기업 선정 close (2.66%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 174,800 전일대비 14,100 등락률 +8.77% 거래량 717,984 전일가 160,700 2020.12.01 14:02 장중(20분지연) 관련기사 전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감강보합 전환 코스피…코스닥은 1%대 상승 close (8.28%) 등이 상승했고 카카오게임즈(-1.01%), 에코프로비엠(-0.92%) 등은 하락했다.

서상영 키움증권 연구원은 "한국 증시는 전일 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 리밸런싱 여파로 조정을 보인 데 따른 반발 매수세가 유입되며 상승했다"고 평가했다. 서 연구원은 "장 중 외국인의 순매수 규모가 축소되며 상승분을 반납하기도 했으나 기관의 적극적인 매수세에 기반해 자차 강세를 보이는 모습"이라고 설명했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr