넷플릭스 韓콘텐츠 투자·지원 법인 신설

"많은 사랑 받는 만큼 업무·투자 늘어날 것"

글로벌 온라인 동영상 서비스(OTT) 넷플릭스가 한국 콘텐츠 투자·지원 전담 법인을 신설했다.

26일 영화계에 따르면 넷플릭스는 지난 9월 '넷플릭스 엔터테인먼트 코리아'를 설립했다. 기존 콘텐츠 관련 인력을 배치해 한국 콘텐츠 발굴·투자·지원 등 업무에 집중한다. 한편으론 국내 OTT 운영 업무를 담당해온 기존 법인 '넷플릭스서비시스코리아'의 전문성 강화를 꾀한다. 업무 공간은 기존 종로구 공평동 사옥으로 동일하다.

넷플릭스는 이미 영국, 스페인, 브라질 등 오리지널 콘텐츠 제작이 활발한 나라에서 법인을 분리 운영해왔다. 관계자는 "더 많은 한국 콘텐츠를 전 세계에 소개하기 위한 노력의 일환"이라고 했다. "많은 한국 콘텐츠가 전 세계 엔터테인먼트 팬들의 사랑을 받는 만큼 관련한 업무·투자 역시 점차 늘어날 것"이라고 했다.

넷플릭스가 2015년부터 올해까지 국내 콘텐츠에 투자한 금액은 약 8000억원이다. 드라마 약 일흔 편이 오리지널 콘텐츠로 전 세계에 소개됐다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 극장 개봉이 무산된 '승리호', '콜', '차인표' 등 영화도 공개를 앞두고 있다.

