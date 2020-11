KT, IPTV 플랫폼 태국 수출

[아시아경제 구채은 기자] KT가 IPTV플랫폼을 태국에 수출했다.

26일 KT는 태국 3BB TV사에 240억원 규모의 '3BB 기가티비(GIGATV)'를 공급했다고 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 15개월간 200여명의 인력이 비대면으로 11개 파트너사와 화상회의, 원격제어, 시장 조사와 컨설팅을 거쳐 이뤄낸 쾌거다.

3BB 기가티비에는 IPTV와 OTT 솔루션, 콘텐츠 전송망 최적화 기술, 광고, 추천 검색 서비스 등 KT의 IPTV기술이 집약돼 있다. 태국 현지 상황을 고려한 맞춤 기능도 추가했다. 가족 구성원이 4명 이상이 대부분인 태국 현지 환경을 반영해 하나의 TV에서 개인화 ID를 6개까지 만들 수 있다. 기후가 불안정할 때를 대비해 화질 조정도 가능하다. HBO등 여러 개의 OTT를 함께 시청하는 현지 동향을 파악해 추가 로그인 없이 IPTV에서 OTT에 접근할 수도 있다.

국내 최대 850만 가입자를 둔 올레TV 플랫폼의 운영 역량도 이식했다. 3BB TV의 안정적 서비스 운용을 위해 한국의 KT 미디어운용센터에서 원격으로 관제 업무를 지원한다. KT는 코로나19로 인한 글로벌 미디어 산업의 성장과 비대면 글로벌 협력 경험을 기회로 삼아 이번 태국 IPTV 상용화를 기반으로 글로벌 시장 진출을 지속 확대한다는 계획이다.

박윤영 KT 기업부문 사장은 "이번 사업은 KT 뿐만 아니라 국내 미디어 솔루션과 셋톱박스 업체 등 미디어 각 분야 전문 중소 파트너사들과 동반 진출해 이룬 성공적인 상생협력 모델"이라며 "태국 IPTV 사업수행을 통해 얻은 성공경험을 바탕으로 향후 동남아 주변국과 전 세계로 사업을 확장할 계획이다"라고 말했다.

수폿 산얍피시쿨 태국 3BB TV 사장은 "3BB GIGATV가 차별화되고 혁신적인 IPTV서비스를 제공함으로써 앞으로 태국 미디어시장이 지속 성장할 수 있는 밑거름이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

