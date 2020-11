모르는 여성에게 흉기 휘두른 40대 용의자, 야산서 숨진 채 발견

[아시아경제 허미담 기자] 한 대형 쇼핑몰 주차장에서 한 여성이 괴한이 휘두른 흉기에 피습당하는 사건이 발생했다. 괴한은 범행 후 달아난 뒤, 인근 야산에서 숨진 채 발견됐다.

SBS는 지난 23일 경기도 이천의 한 대형 쇼핑몰 지하주차장에서 40대 남성 A씨가 일면식도 없는 20대 여성 B씨에게 흉기를 휘둘렀다고 전했다.

보도에 따르면 B씨가 차량 시동을 걸고 출발하려는 찰나, A씨가 뒷좌석 문을 열고 차량에 탑승한 뒤 B씨를 위협하며 흉기로 복부를 찔렀다.

B씨는 SBS와의 인터뷰에서 "차 타고 시동 걸어놓고 가려고 하는데 뒷좌석에 모르는 사람이 타서 보자마자 '누구세요'라고 말했다. 서로 눈이 마주치고 2초 정적이 있었나. (A씨가) 갑자기 제 머리랑 목을 감쌌다"고 당시 상황을 전했다.

B씨는 차에서 내려 에스컬레이터 쪽으로 급히 달아났고, 보안요원의 도움을 받아 병원으로 옮겨져 긴급 수술을 받았다. 그는 다행히 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.

B씨는 "계속 (차량을) 나가려고 안간힘을 썼다"면서 "저한테 앙심이 있어서 그런 건가 생각했는데 아무리 봐도 처음 본 사람이었다"고 말했다.

범행 직후 곧장 달아난 A씨는 범행 다음 날인 24일 오후 이천 한 야산에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 A씨가 극단적인 선택을 한 것으로 보고 있다. A씨는 과거에도 특수강도를 저질러 징역을 살았던 것으로 전해졌다.

한편 경찰은 자세한 사건 경위 등을 조사 중이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr