코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지

[아시아경제 구은모 기자] 연일 최고치를 경신하며 질주하던 코스피가 기관 투자자의 매도세에 6거래일 만에 하락 마감하며 한 발 물러섰다. 코스닥 지수 역시 약보합으로 장을 마쳤다.

25일 코스피는 전일 대비 16.22포인트(0.62%) 하락한 2601.54로 마감했다. 이날 상승 출발한 코스피는 장 초반 2640선을 넘기며 사상 최고치를 또 한번 경신하는 등 오전 장에서는 최근 상승 분위기를 이어갔다. 그러다 오후 들어 상승 폭이 차츰 줄어들더니 오후 1시50분께 하락 전환했고, 이후 하락 폭이 다소 커지며

거래 주체별 매매 동향을 보면 기관 투자자가 6150억원 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 기관은 이날까지 5거래일 연속 ‘팔자’를 이어갔다. 반면 개인과 외국인 투자가는 각각 5029억원, 1297억원 순매수했다.

업종별로는 의약품(2.48%), 은행(1.14%), 금융업(0.69%) 등이 올랐고, 의료정밀(-2.54%), 종이,목재(-1.86%), 전기,전자(-1.53%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에선 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 330,000 전일대비 28,500 등락률 +9.45% 거래량 10,684,554 전일가 301,500 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선해외 임상승인 소식! 아직 터지지 않은 급등 株! 셀트리온, 코로나 항체치료제 글로벌 임상2상 환자 모집·투약 종료 close (9.45%)이 10% 가까이 급등했고, 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 247,500 전일대비 1,000 등락률 +0.41% 거래량 417,087 전일가 246,500 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선코스피, 개인·외인 순매수에 최고치 또 경신...2630선도 돌파역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승 close (0.41%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,548,000 전일대비 4,000 등락률 +0.26% 거래량 33,931 전일가 1,544,000 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선코스피, 개인·외인 순매수에 최고치 또 경신...2630선도 돌파코스피, '2610선' 등락...외국인 매수세 확대 close (0.26%), POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 245,000 전일대비 500 등락률 +0.20% 거래량 387,980 전일가 244,500 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 최정우 회장 "광양제철소 사고 무거운 책임감…후속조치 전력하겠다"뜨겁게 달아오른 철강주최정우 회장 "코로나·환율·美대선‥3대 리스크 대비 경영계획 수립" close (0.20%) 등도 상승했다. 반면 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 538,000 전일대비 14,000 등락률 -2.54% 거래량 757,881 전일가 552,000 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선코스피 2460선 '터치'…이틀째 장중 최고치코스피, 개인·외인 순매수에 최고치 또 경신...2630선도 돌파 close (-2.54%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 66,600 전일대비 1,100 등락률 -1.62% 거래량 29,810,892 전일가 67,700 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 해외 임상승인 소식! 아직 터지지 않은 급등 株! 트럼프에 등돌려.. 전기차 독점공급합니다! 딱 한번만 드립니다.제가 말했죠? 글로벌 임상3상 개시임박! 관련 株 딱 하루만 드립니다! close (-1.62%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 367,000 전일대비 6,000 등락률 -1.61% 거래량 700,840 전일가 373,000 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선코스피, 개인·외인 순매수에 최고치 또 경신...2630선도 돌파카카오, 이시간 주가 +1.09%.... 최근 5일 외국인 24만 5726주 순매수 close (-1.61%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 2,000 등락률 -1.59% 거래량 734,641 전일가 125,500 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 띠어리, 첫 '로고' 상품 내놨다삼성물산, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 개인 40만 1820주 순매도빈폴골프, 멸종 위기 동물 컬렉션 선봬 close (-1.59%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 97,200 전일대비 1,400 등락률 -1.42% 거래량 3,909,250 전일가 98,600 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선SK하이닉스, 최근 5일 외국인 148만 9080주 순매수... 주가 9만 7900원(-0.71%)코스피 2460선 '터치'…이틀째 장중 최고치 close (-1.42%) 등은 하락했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 1종목을 포함해 210종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 653종목은 내렸다. 44종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 전날에 이어 이틀 연속 내리며 860선으로 물러섰다. 이날 상승 출발한 코스닥 지수는 코스피와 마찬가지로 오전 장에서 강보합을 유지했지만 오후 1시30분께 하락 전환한 이후 하락 폭을 1% 가까이 키우며 전 거래일 대비 6.98포인트(0.80%) 내린 865.12로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 기관과 외국인 투자가가 각각 2704억원, 884억원 순매도했다. 반면 개인 투자자는 3819억원 순매수했다.

업종별로는 유통(4.26%), 제약(0.66%), 통신서비스(0.37%) 등이 올랐고, 비금속(-3.69%), 컴퓨터서비스(-2.88%), 디지털컨텐츠(-2.48%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 330,000 전일대비 28,500 등락률 +9.45% 거래량 10,684,554 전일가 301,500 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선해외 임상승인 소식! 아직 터지지 않은 급등 株! 셀트리온, 코로나 항체치료제 글로벌 임상2상 환자 모집·투약 종료 close 제약(25.27%)이 크게 올랐고, 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 330,000 전일대비 28,500 등락률 +9.45% 거래량 10,684,554 전일가 301,500 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선해외 임상승인 소식! 아직 터지지 않은 급등 株! 셀트리온, 코로나 항체치료제 글로벌 임상2상 환자 모집·투약 종료 close 헬스케어(8.32%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 122,200 전일대비 3,200 등락률 +2.69% 거래량 1,897,846 전일가 119,000 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선제넥신, 개인 투자자 관심 집중... 주가 0.42%...제넥신, 외국인 2만 8586주 순매도… 주가 -4.39% close (2.69%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 259,500 전일대비 4,300 등락률 +1.68% 거래량 78,243 전일가 255,200 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선코스피, 개인·외인 순매수에 최고치 또 경신...2630선도 돌파SK머티리얼즈, OLED 소재 산업 진출 close (1.69%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 209,900 전일대비 2,500 등락률 +1.21% 거래량 57,348 전일가 207,400 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가 close (1.21%) 등도 상승했다. 반면 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 177,600 전일대비 7,900 등락률 -4.26% 거래량 2,333,471 전일가 185,500 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 씨젠, 외국인 2만 281주 순매수… 주가 -3.72%코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선코스피, 개인·외인 순매수에 최고치 또 경신...2630선도 돌파 close (-4.26%)과 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 159,600 전일대비 4,600 등락률 -2.80% 거래량 243,089 전일가 164,200 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·외인 순매수에 최고치 또 경신...2630선도 돌파2600선 돌파한 코스피, 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세코스피, 2년 10개월만 역대 최고치…2600 돌파(상보) close (-2.80%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 149,300 전일대비 3,400 등락률 -2.23% 거래량 386,776 전일가 152,700 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선코스피, 개인·외인 순매수에 최고치 또 경신...2630선도 돌파코스피, '2610선' 등락...외국인 매수세 확대 close (-2.23%), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 200,200 전일대비 4,300 등락률 -2.10% 거래량 123,196 전일가 204,500 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선코스피, 개인·외인 순매수에 최고치 또 경신...2630선도 돌파코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감 close (-2.10%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 70,600 전일대비 1,500 등락률 -2.08% 거래량 530,401 전일가 72,100 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감 close (-2.08%) 등은 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 3종목을 포함해 254종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 1068종목은 내렸다. 53종목은 보합을 기록했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr