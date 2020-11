"고통 덜어주고 싶었다"…코로나 환자에 약물 주입한 獨의사

[아시아경제 최은영 기자] 독일에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 걸려 중환자실에 입원해있던 환자 2명을 살해한 혐의로 의사가 체포됐다.

외신은 20일(현지시간) 독일 경찰이 서부 도시 에센에서 코로나19 중증 환자 2명에게 치사의 약물을 주입해 살해한 혐의로 의사 한 명을 체포했다고 전했다.

체포된 의사는 44세로, 지난 2월부터 이 도시의 대학병원에 근무해왔다. 그는 코로나 19로 병세가 심각해 중환자실에 입원 중이던 47세와 50세 남성 두 명을 살해한 혐의를 받는다.

그는 "환자와 그 가족들이 더 고통받는 것을 피하게 해주고 싶었다"라며 두 명 가운데 한 명을 죽인 사실을 인정한 것으로 알려졌다.

서부 공업지대인 에센은 독일 내에서도 코로나19의 피해가 가장 큰 지역 중 하나이다.

한 독일 일간지는 이 의사가 두 환자에 치사의 약물을 주입하기 전, 환자 가족에게 미리 알렸다고 전했다.

그러면서 지난해 나온 법원의 판결에 따라 독일에서는 환자가 생을 마감하는데 의료진의 도움을 요청할 수 있으나, 이번 사건이 이에 해당하는지는 미지수라고 밝혔다.

