"외롭다"는 추미애…진중권 "자기가 일방적 폭행 해놓고...신파"

[아시아경제 나한아 기자] 진중권 전 동양대 교수가 추미애 법무부 장관이 "외롭고 지친다"라고 고충을 토로한 것에 대해 "신파"라며 비난을 했다.

진 전 교수는 지난 21일 자신의 페이스북에 "자기가 일방적으로 폭행을 해놓고 나 혼자 때리느라 그동안 외로웠다니, 주먹이 아파 괴로웠다고 신파를 한다"라며 "추미애 이야기입니다"라고 했다.

앞서 추 장관은 전날 자신의 페이스북에 고(故) 김홍영 검사의 어머니께서 보내주신 꽃다발 사진을 올리며 "국민적 열망인 검찰개혁의 소명을 안고 올해 초 법무부 장관으로 취임한 지 아직 1년이 채 지나지 않았는데 마치 몇 년은 지나버린 것 같아 몸도 마음도 많이 지친다"라고 했다.

이어 추 장관은 "설사 부서지고 상처가 나도 이겨내려고 합니다만 저도 사람인지라 힘들고 외로울 때도 있고, 저로 인해 피해를 보는 가족들과 주위 사람들에게 많이 미안하다"라고 토로했다.

