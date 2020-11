【화제의테마】 전문가들이 꼽은 꼭 사야할 종목 4選 -무료 배포 중

▶데이드투자그룹 단독포착 내일 '급상승' 예상 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[4위] 항공관련주

유럽과 미주의 코로나 상황이 최악으로 치닫고 있지만 항공관련주는 꾸준히 상승가도를 달릴 것으로 전망된다. 최악의 경우 내년 하반기까지 영업손실이 계속될 수 있지만 중국과 일본을 중심으로 주요 노선들이 복항되고 있고 상용수요역시 회복 추세를 보여주고 있다. 여기에 한진그룹의 아시아나항공 인수가 현실화 될 경우 그동안 치열했던 국내 항공시장에 구조적 변화가 일어나면서 항공업계가 호조를 이어갈 것으로 보인다. 지금이라도 저렴한 가격에 매수하는게 앞으로 큰 도움이 될 것이다.

▶급등 예상 항공관련주 매수 정보 ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

[3위] 태양광관련주

美 대선에서 조 바이든 후보의 승리가 유력함에 따라 관련주들이 크게 오를 것으로 보인다. 바이든 후보는 신재생에너지에 5조 달러를 투입하겠다고 천명한 바 있는데, 세계적인 기술력을 갖춘 국내 기업들도 크게 수혜받을 것으로 보인다.

▶바이든 수혜주 모두 모여라! ▶수혜주 전부 즉각 확인 (클릭)

[2위] 백신 저온유통관련주

화이자 백신에서 항체 생성에 유의한 반응을 보임에 따라 백신 유통 역시 큰 관심사로 떠올고 있다. 여기에 비슷한 구성을 갖춘 모더나의 백신에 대한 기대감도 한층 높아지고 있다. 본격적인 상용화가 시작된다면 코로나 진단키트나 국산 백신보다는 효과적인 유통에 더욱 관심이 쏠릴 수 밖에 없다. 잠시 조정은 올 수 있겠지만 담아야 한다. 그것이 당신의 통장을 살찌울 기회다.

▶전문가가 꼽은 꼭 사야할 백신 저온유통관련주 ▶지금 무료 배포 중 (클릭)

[1위] ?????

데이드투자그룹에서는 꼭 잡아야하는, 급상승 예상 1위 테마를 아래 링크를 통해 배포하고 있다.

▶내일 급등 예상 '1위' 테마 확인하기 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

▶원하는 수익이 날 때까지...데이드투자그룹 '네버엔딩케어' (클릭)

관심종목: 대영포장 대영포장 014160 | 코스피 증권정보 현재가 1,280 전일대비 25 등락률 +1.99% 거래량 10,100,310 전일가 1,255 2020.11.18 13:23 장중(20분지연) 관련기사 【주요정보】 美, 친환경 시대 시작...수혜주 꼭 받아가세요! 대영포장, 골판지 제조 테마 상승세에 8.05% ↑대영포장, 골판지 제조 테마 상승세에 3.36% ↑ close , 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 2,140 전일대비 30 등락률 +1.42% 거래량 11,025,304 전일가 2,110 2020.11.18 13:24 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상결과 발표임박! 백신 랠리 이어 갈 관련 株! 모두 공개합니다!백신 급등랠리! 백신임상 3상 소식에 ‘주가급등’! 새로운 황제株 등장![주요 매매주체 동향] 항공·저가 항공사(LCC) 테마 사모펀드 연일 순매수 close , 녹십자홀딩스 녹십자홀딩스 005250 | 코스피 증권정보 현재가 44,150 전일대비 3,150 등락률 +7.68% 거래량 10,120,848 전일가 41,000 2020.11.18 13:24 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상결과 발표임박! 백신 랠리 이어 갈 관련 株! 모두 공개합니다!백신개발 임박! 폭등랠리 이어가는 ‘생산업체’ 관련 株! 오늘만 드립니다!녹십자홀딩스, 주가 4만 4650원 (8.9%)… 게시판 '북적' close , 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 5,970 전일대비 180 등락률 -2.93% 거래량 8,818,690 전일가 6,150 2020.11.18 13:24 장중(20분지연) 관련기사 삼성중공업, 이시간 주가 -1.63%.... 최근 5일 개인 98만 8225주 순매도【화제의테마】 여의도 전문가 추천 급상승 테마 4選 -무료 배포 중- 삼성중공업, 1946억원 규모 원유운반선 3척 수주 close , 에이티넘인베스트 에이티넘인베스트 021080 | 코스닥 증권정보 현재가 2,930 전일대비 330 등락률 +12.69% 거래량 17,439,714 전일가 2,600 2020.11.18 13:24 장중(20분지연) 관련기사 에이티넘인베스트, 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승세에 7.12% ↑에이티넘인베스트, 커뮤니티 활발... 주가 5.0%.【화제의테마】 전문가들이 꼽은 급상승 예상 테마 4選 -무료 배포 중- close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.