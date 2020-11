▲김정(前 한화갤러리아 대표이사? 前 대한사격연맹 회장)씨 별세, 김경진씨 남편상, 김영주·선주씨 부친상 = 13일, 빈소 여의도 성모병원(영등포구 여의도동) 장례식장 2호실, 발인 11월 16일 10시, 장지 용인 천주교묘원. ☎ 02-3779-1526

