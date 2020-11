크리스탈지노믹스, '혁신기업 국가대표 1000' 선정

[아시아경제 오주연 기자] ?크리스탈지노믹스는 정부의 '혁신기업 국가대표 1000'에 선정됐다고 13일 밝혔다.

혁신기업 국가대표 1000은 금융위원회가 정부 5개 부처(산업통상자원부, 중소기업벤처부, 과학기술정보통신부, 보건복지부, 해양수산부)와의 협업을 통해 혁신성장을 이끌어 갈 국가대표 혁신기업을 선정한다.

선정기업에는 첨단제조·자동화, 화학·신소재, 에너지, 정보통신 등 혁신성장산업 전반에 걸쳐 각 산업을 선도하는 혁신기업이 포함됐다.

초기·중기·후기 등 성장단계별로 고르게 선정됐으며 성장 가능성이 높은 특허, 핵심기술 등을 보유한 유망 기업이 중점 선정됐다.

크리스탈지노믹스는 표적 단백질 구조를 규명하는 기술과 이를 기반으로 신약 선도 물질·개발 후보 물질을 발굴하는 것을 핵심 기반 기술로 삼고 있는 바이오기업이다. 지난 2006년부터 330억원의 R&D투자를 통해 2015년 골관절염치료제 '아셀렉스' 개발에 성공했다. 아셀렉스는 국내 신약 22호며 국내 바이오벤처 기업이 개발한 신약 1호 의약품이다.

현재는 췌장암 치료제로 아이발티노스타트를 개발하고 있으며, 최근 식약처로부터 항암제 최초로 신속심사지정을 받은 후성유전체학HDAC저해제로 동일기전의 경쟁약물에 비해 타깃하는 HDAC 수가 많은 약물이며, 선택적 저해능력 또한 우수하다. 특히 약물이 잘 듣지 않는 주요 원인으로 꼽히는 종양미세환경을 조절해 면역 반응을 개선시키는 점이 차별점이다.

앞으로 크리스탈지노믹스는 혁신성·기술력 등이 검증된 만큼 최대한 대출·보증·투자 등의 적극적인 금융지원(대출한도 확대, 금리감면, 정책펀드 등)을 받게 된다. 금융 지원 이외에도 경영, 재무관리, 컨설팅 등 비금융 부문까지 다각도로 지원을 받게 된다.

