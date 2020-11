정부, 2025년까지 '국가대표 드론기업' 2개 이상 육성

드론산업 육성정책 2.0…대표기업 육성

1회 드론산업협의체…우수기업 집중지원

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 13일 제1회 드론산업협의체를 개최하고 국내 드론산업을 선도할 K-드론 브랜드 기업 육성을 위한 '드론산업 육성정책 2.0'을 심의·의결했다고 밝혔다.

드론산업협의체는 국가 드론정책 컨트롤타워로, 국토교통부 장관이 위원장을 맡고 기획재정부, 과학기술정보통신부, 외교부, 국방부, 산업부 등 관계부처 차관과 산·학·연 전문가들이 참여한다.

국내 드론산업은 시장규모가 4년여 만에 6.5배 이상 성장하는 등 짧은 시간에 급격히 커졌지만 아직 국내 드론산업을 선도할 '국가대표 기업'이 없고 드론활용 실적도 저조하다.

이에 드론산업협의체는 우수기업을 집중 지원해 국가대표 기업으로 육성하고, 다양한 공공분야에서 국산드론을 적극 활용토록 하는 '드론산업 육성정책 2.0'을 발표했다.

우선 드론기업 평가를 통해 우수기업을 선별·공표한 뒤 집중 지원하고, 공공조달 시장에는 핵심기술 보유업체만 참여하도록 한다. 또 '국토교통 혁신펀드' 등 금융지원과 해외진출 지원을 통해 우수기업의 성장 동력을 제공하고, 미래기술 연구개발을 진행해 핵심부품의 국산화를 견인한다.

인천과 화성에 내년부터 비행시험장을 신설하고 실증도시·드론특별자유화구역 등도 확대한다. 이를 통해 정부는 2025년까지 국가대표 기업을 2개 이상, 혁신기술 보유 유망주기업을 20개 이상 육성한다는 방침이다.

조달제도 개선 및 구매 컨설팅을 통해 공공드론의 국산비율을 2022년까지 67%로 끌어 올리고 보험제도 정비와 조종자 배상·감사책임 완화 등을 통해 활용 현장 부담을 경감한다.

아울러 드론 정비·유지보수 전문업체를 발굴·육성해 드론활용 신산업 분야를 창출함과 동시에, 잦은 드론 고장 등 활용 현장에서의 애로사항도 함께 해소할 계획이다.

드론산업협의체 위원장인 김현미 국토부 장관은 "그간 국내 드론산업의 양적성장을 이뤘다면 이제는 국가대표 기업 육성과 같은 질적 성장과 가시적 결과물을 만들어 내기 위한 드론산업 육성정책 2.0이 필요할 때"라고 강조했다.

그러면서 "정부는 드론산업협의체를 통해 드론산업 육성정책 2.0을 충실히 추진해 K-드론 브랜드 기업이 글로벌 시장에 진출할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 계획"이라고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr