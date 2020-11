기관 매도세에 코스피 2470선으로 하락…코스닥 소폭 상승

[아시아경제 금보령 기자] 12일 코스피 지수가 기관의 강한 매도세로 인해 하락 마감했다.

이날 코스피는 전장 대비 0.41%(10.25포인트) 내린 2475.62로 장을 마쳤다.

개장할 때 전거래일보다 0.13%(3.19포인트) 하락한 2482.68이었던 코스피는 등락을 반복했다.

코스피시장에서 개인과 외국인은 각각 3552억원, 4887억원을 순매수했다. 반면 기관은 8615억원을 순매도했다.

업종별로 운수창고(1.53%), 종이·목재(1.46%) 등은 상승했지만, 건설업(1.41%), 유통업(0.73%) 등은 하락했다.

시가총액 상위 기업 중에는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 88,100 전일대비 1,100 등락률 +1.26% 거래량 3,774,497 전일가 87,000 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”코스피·코스닥 시가총액 합계 사상 최고치 달성 close (1.26%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 515,000 전일대비 3,000 등락률 +0.59% 거래량 471,868 전일가 512,000 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 주도주 손바뀜…내년 '실적장세' 온다삼성SDI, 주가 51만 1000원.. 전일대비 -0.2%개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감 close (0.59%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 357,500 전일대비 2,000 등락률 +0.56% 거래량 531,377 전일가 355,500 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락웨이브서 '카카오TV' 오리지널 본다…SKT-카카오 파트너십코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야” close (0.56%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,607,000 전일대비 36,000 등락률 +2.29% 거래량 54,239 전일가 1,571,000 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 [특징주]中 시진핑 주석 방한 추진 소식에 화장품株 ↑LG생활건강, 광군제 성료…역대 최대 매출 갱신기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락 close (2.29%) 등이 오른 반면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 61,000 전일대비 300 등락률 -0.49% 거래량 17,516,204 전일가 61,300 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 이재용 "다시 한번 디자인 혁명"…전사 통합 '디자인 전략회의' 개최기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락삼성전자가 선언했다! 글로벌 트렌드 친환경 관련! 오늘만 드립니다! close (0.49%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 753,000 전일대비 8,000 등락률 -1.05% 거래량 66,095 전일가 761,000 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락코스피·코스닥 시가총액 합계 사상 최고치 달성개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감 close (1.05%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 292,000 전일대비 4,500 등락률 -1.52% 거래량 978,160 전일가 296,500 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락'총수'있는 '비상장사'가 내부거래 비중 높아코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야” close (1.52%) 등이 내렸다.

코스닥 지수는 전장과 비교해 0.02%(0.18포인트) 오른 840.08로 장을 끝냈다.

코스닥은 전거래일 대비 0.56%(4.74포인트) 상승한 844.64로 개장한 뒤 강세를 유지했으나 오후 12시25분 이후 상승과 하락을 나타내며 혼조세를 보였다.

코스닥시장에서 개인과 외국은은 각각 830억원, 63억원을 순매수했지만 기관은 802억원을 순매도했다.

업종을 나눴을 때 통신서비스(0.7%), 디지털콘텐츠(0.95%) 등은 올랐고, 통신장비(1.18%) 등은 내렸다.

시총 10위 기업 중 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 158,400 전일대비 3,400 등락률 +2.19% 거래량 200,752 전일가 155,000 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감 close (2.19%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 48,650 전일대비 300 등락률 +0.62% 거래량 322,088 전일가 48,350 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승 close (0.62%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 146,500 전일대비 200 등락률 +0.14% 거래량 157,884 전일가 146,300 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승 close (0.14%) 등이 상승했고, 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 94,300 전일대비 700 등락률 -0.74% 거래량 933,691 전일가 95,000 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승 close (0.74%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 225,700 전일대비 5,100 등락률 -2.21% 거래량 2,624,042 전일가 230,800 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락씨젠, 최근 5일 개인 32만 2983주 순매수... 주가 22만 2500원(-3.6%)화이자 백신이 뒤흔든 씨젠…실적 '꿋꿋' close (2.21%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 124,800 전일대비 4,400 등락률 -3.41% 거래량 1,045,395 전일가 129,200 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 셀트리온제약, 주가 12만 3400원.. 전일대비 -4.49%기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야” close (3.41%) 등이 하락했다.

