[아시아경제 온라인이슈팀]

걸그룹 나인뮤지스 출신 경리가 추위도 비켜갈 매력을 뽐냈다.

최근 경리는 지난 11일 자신의 SNS에 “경리간길, 오늘 겨울룩북 찍었지롱...사실 이렇게 입으면 얼어 죽음”이라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 경리는 광택 도는 블랙 패딩 차림으로 눈부신 각선미를 과시했다.

