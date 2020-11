[e공시 눈에 띄네] 코스피-5일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 현대백화점 = 연결 기준 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 26.5% 감소한 447억900만원으로 잠정 집계. 같은 기간 매출액은 24.5% 늘어난 6623억4800만원.

◆ 대한항공 = 계열회사인 'Hanjin International Corp. (HIC)'에 대해 3978억원 규모의 채무보증 결정.

◆대한항공= 별도 기준 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 93.6% 줄어든 75억9000만원으로 잠정 집계. 같은 기간 매출액은 52.8% 감소한 1조5508억4300만원.

◆ LIG넥스원 = 331억원 규모의 이노와이어리스 주식 111만5327주를 취득 결정.

