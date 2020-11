[슈퍼마켓 돋보기] 어른이도~어린이도~ 폴앤박 캐슈넛

풍성한 수확의 계절인 만큼 주변에 먹거리도 풍부하다. 이것저것 맛보다 보면 천고마비의 계절답게 말만 살찌는 것이 아니라 사람도 살찌는 계절이다. 아마도 여름 더위에 에너지가 많이 빠졌으니 가을에 또 채워야 추운 겨울을 날 수 있어 말도 살이 오르고 사람도 살짝 살이 오르는 건 자연스러운 이치라고 생각하고 싶다.

겨울 준비를 위해 살짝 살이 오른다면 이왕이면 건강한 음식을 섭취하는 것이 좋을 듯하다. 간식으로 즐겨 먹고 있는 캐슈넛은 세계인들이 가장 좋아하는 견과류로 다른 견과류에 비해 부드러운 맛과 고소한 맛이 특징이 있어 남녀노소 모두 좋아한다.

폴앤박(PAUL&PARK) 캐슈넛은 에스피프레시의 최고급 프리미엄 과일 브랜드인 폴앤박을 통해 월등한 맛과 품질을 보장하는 캐슈넛이다. 폴앤박은 ‘Always best taste'라는 슬로건을 바탕으로 ’프룻헌더(fruit hunter)'를 통해 국내 및 해외산지까지 찾아대며 최상의 맛, 최고 품질의 과일을 찾기 위해 노력하고 있다.

큼직한 초승달 모양의 독특한 생김새를 지닌 프리미엄 넛츠인 폴앤박 캐슈넛은 고소한 풍미와 부드러운 식감을 가진 건강간식으로 취향에 따라 골라 먹을 수 있다. 껍질째 로스팅되어 그대로 먹어도 되지만 껍질을 제거한 후 먹으면 더 부드럽다. 와사비 캐슈넛은 톡 쏘는 와사비 맛으로 어른이 캐슈넛이라고 이름 지어보고 허니캐슈넛은 달콤한 허니가 만나 탄생한 단짠단짠 환상의 조합으로 어린이 캐슈넛으로 이름 지어 본다.

견과류 중에서도 특히 캐슈넛은 단백질이 많고 콜레스테롤이 없으면 섬유소질이 많은 편이며 칼슘이 많은 것이 특징으로 캐슈넛에 많은 레시틴은 두뇌활동을 돕고 기억력을 좋게 하는 효능이 있다.

두뇌 활동이 많은 수험생의 책상에,

골다공증이 염려되는 할머니, 할아버지의 식탁에,

어른이 캐슈넛은 맥주, 와인 안주로

어린이 캐슈넛은 간식으로 즐기면 좋을 것 같다.

글ㆍ사진=이미경(요리연구가, 네츄르먼트 http://blog.naver.com/poutian)