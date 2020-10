[아시아경제 오주연 기자] 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 28,350 전일대비 300 등락률 -1.05% 거래량 113,711 전일가 28,650 2020.10.30 14:18 장중(20분지연) 관련기사 현대미포조선, 최근 5일 기관 24만 4877주 순매수... 주가 2만 8800원(-2.87%)[e공시 눈에 띄네]코스피-6일현대미포조선, 892억 규모 LPG운반선 2척 공사수주 close 은 올 3분기 연결기준 영업이익이 288억원으로 전년동기대비 21.5% 증가했다고 30일 공시했다. 매출액은 6318억원으로 13.6% 감소했고 당기순이익은 161억원으로 34.3% 증가했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr