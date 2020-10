[아시아경제 이민지 기자] 세아베스틸 세아베스틸 001430 | 코스피 증권정보 현재가 9,390 전일대비 440 등락률 -4.48% 거래량 170,166 전일가 9,830 2020.10.29 14:44 장중(20분지연) 관련기사 세아베스틸, 3분기 영업손 191억…적자지속세아베스틸, 스파크 자동판정 모니터링 시스템 도입철강업계 2분기 실적 희비…고로 사업 울고 전기로 사업 안도 close 은 3분기 연결기준 영업손실 191억원을 기록해 적자를 지속했다고 29일 공시했다. 매출액은 5716억원을 기록해 전년동기대비 20% 줄었다. 당기순손실은 141억원으로 적자전환했다.

