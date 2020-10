코스피, 오후에도 약세 흐름 이어가…코스닥 1%대 상승

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 매도세에 코스피가 오후 들어서도 약세를 보이고 있다.

오후 12시 56분 코스피는 전 장보다 0.17%(3.75포인트) 내린 2327.09를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 장보다 0.29%(6.66포인트) 내린 2324.18로 장을 출발했다. 투자자동향을 보면 개인은 2666억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 393억원, 2259억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 SK하이닉스(0.36%), 네이버(3.53%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 635,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 33,712 전일가 635,000 2020.10.28 13:27 장중(20분지연) close (0.16%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 240,000 전일대비 1,000 등락률 +0.42% 거래량 242,590 전일가 239,000 2020.10.28 13:27 장중(20분지연) close (0.21%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 341,500 전일대비 7,500 등락률 +2.25% 거래량 408,998 전일가 334,000 2020.10.28 13:27 장중(20분지연) close (2.52%)는 올랐다.

같은 시각 코스닥지수는 전 장보다 1.34%(10.48포인트) 오른 794.21을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 장보다 0.15%(1.15포인트) 오른 784.88로 장을 출발했다.투자자동향을 보면 개인은 333억원어치 주식을 샀고 외국인은 95억원어치 주식을 순매수했다. 기관은 홀로 329억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 83,800 전일대비 600 등락률 +0.72% 거래량 259,550 전일가 83,200 2020.10.28 13:27 장중(20분지연) close (0.60%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 256,700 전일대비 400 등락률 +0.16% 거래량 461,245 전일가 256,300 2020.10.28 13:27 장중(20분지연) close (0.47%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 91,900 전일대비 100 등락률 +0.11% 거래량 120,125 전일가 91,800 2020.10.28 13:27 장중(20분지연) close (0.22%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 167,100 전일대비 15,300 등락률 +10.08% 거래량 246,914 전일가 151,800 2020.10.28 13:26 장중(20분지연) close (6.92%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 105,900 전일대비 700 등락률 +0.67% 거래량 71,316 전일가 105,200 2020.10.28 13:27 장중(20분지연) close (0.48%)과 오름세를 보이고 있다.

서상영 키움증권 연구원은 “한국 증시는 코로나19 확산에 따른 프랑스의 전면적인 경제봉쇄 가능성과 MS가 양호한 실적을 발표했음에도 불구하고 시간 외로 1.7% 하락하자 차익 욕구가 유입돼 약세를 보였다”며 “오후에 중국 증시의 반등 폭이 커지면 반발 매수 유입 기대 가능성이 있어 중국 증시 흐름에 주목해야 한다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr