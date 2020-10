금융위 "비주택담보대출 DSR 높고 공실 증가…불안시 조치"

"2금융 대출 증가…위기대응 유도"

[아시아경제 김효진 기자] 금융당국이 비주택담보대출의 총부채원리금상환비율(DSR)이 상대적으로 높고 상가 공실이 증가하는 점을 경계하겠다는 입장을 밝혔다.

금융위원회는 28일 김태현 사무처장 주재로 금융리스크 대응반 회의를 열어 이 같이 논의했다.

금융당국은 가계대출 관리강화에 따른 풍선효과로 비주택담보대출 증가 가능성이 제기됨에 따라 은행권에 대해 1차적으로 점검한 결과 은행권 비주택담보대출 증가율이 둔화 추세이며, 차주구성도 고소득ㆍ고신용 차주의 비중이 높아 아직까지는 특이동향이 관찰되지 않은 것으로 확인됐다고 밝혔다.

다만 주담대에 비해 평균 DSR이 높고 최근 3년간 상가 공실이 증가하고 있음에 따라 향후 불안징후 감지시 관계기관과 함께 필요한 조치를 협의하겠다는 입장이다.

금융당국은 저축은행ㆍ상호금융 등 제2금융권 대출 증가 추이도 면밀히 살펴보겠다는 구상이다. 올해 8월 말 제2금융권 기업대출은 178조4000억원으로 지난해 말(152조7000억원) 대비 16.8% 증가한 것으로 나타났다. 특히 개인사업자 대출 비중이 큰 상호금융의 증가율이 상대적으로 높은 것으로 파악됐다. 코로나19로 인한 소상공인 영업애로 가중의 영향으로 풀이된다.

금융당국은 이에 따라 긴급 경영자금 지원 프로그램 등을 통해 자금수요를 적극 흡수하는 등 소상공인의 어려움을 해소할 수 있도록 노력하는 한편 제2금융권의 연체율이 소폭 상승하고 있는 점을 고려해 선제적 대손충당금 적립, 위기 대응계획 마련 등을 유도한다는 방침이다.

한편 금융당국은 다음달 3일에 치러지는 미국 대선과 글로벌 자산가격 상승, 금리반등ㆍ원화강세 가능성 등 금융시장의 주요 리스크 요인을 점검했다.

미국 대선의 경우 선거결과의 불투명성 자체가 큰 리스크 요인으로 작용하고 있으며 선거 결과에 따라 경기부양책 규모, 조세정책 및 회복속도 등에 차이가 있을 것으로 전망됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 실물경제 대비 자산가격 상승강도가 과거 침체기와 비교할 수 없을 정도로 높아 향후 자산가격 변동성이 커질 수 있는 점도 주요 리스크 요인으로 꼽혔다.

아울러 경기부양책 기대감 등으로 선진국 금리가 상승하고 있고 달러화 및 위안화 흐름에 따라 환율 하방압력이 상존하고 있어 이를 감안한 정책추진이 필요하다는 의견이 이날 회의에서 제시됐다.

