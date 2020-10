유진투자증권, 원금지급형 ELB 공모

[아시아경제 이민지 기자] 유진투자증권 유진투자증권 001200 | 코스피 증권정보 현재가 3,650 전일대비 25 등락률 -0.68% 거래량 101,250 전일가 3,675 2020.10.28 10:01 장중(20분지연) 관련기사 유진투자증권, 강북지역 종합자산관리 대형점포 '서울WM센터' 오픈 유진투자증권, 리자드 스텝다운 ELS 공모유진투자증권, 멀티리자드형 스텝다운 ELS 공모 close 이 오는 30일 오후 2시까지 원금지급형 ELB 1종을 공모한다고 28일 밝혔다.

이번에 공모하는 ‘제271회 ELB’는 3개월(95일) 만기의 원금지급형 상품으로 코스피200지수를 기초자산으로 한다. 모집 규모는 총 30억원이다. 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 50% 이상인 경우 세전 연 2.00% 수익을, 50% 미만이면 세전 연 1.99%의 수익이 제공된다.

최소 가입금액은 100만원 이상(100만원 단위 증액)이며 기본 가입 한도는 5억원이다. 유진투자증권에서 판매하는 펀드, ELS, 랩어카운트, 신탁 등 매칭상품을 가입하면 해당 상품의 금액에 따라 최대 10억원까지 가입가능하다. 모집 총금액을 초과하면 청약금액에 비례하여 안분 배정된다. 유진투자증권 홈페이지, MTS, HTS 등 온라인 채널을 통해서는 최대 500만원까지 가입할 수 있다.

김규환 유진투자증권 금융상품실장은 "유진투자증권의 ELB 상품은 특별한 가입 조건 없이 누구나 가입할 수 있다는 것이 가장 큰 장점"이라고 전했다.

