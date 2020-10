이건희 삼성전자 회장 투병끝 별세, 향년 78세(상보)

[아시아경제 김혜원 기자, 이창환 기자] 이건희 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 100 등락률 +0.17% 거래량 9,322,232 전일가 60,100 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 이건희 삼성전자 회장 별세, 향년 78세(2보)외국인, 3주 연속 '사자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복 close 회장이 별세했다. 향년 78세다.

25일 재계에 따르면 이 회장은 이날 장기 투병 끝에 사망했다.

1942년생인 고인은 지난 2014년 5월10일 급성심근경색으로 입원한 이후 6년 동안 투병 끝에 사망했다.

삼성그룹 창업주인 이병철 회장의 아들인 이건희 회장은 1987년 삼성그룹 경영 승계 이후 2014년 입원 전까지 약 27년 동안 삼성그룹을 이끌었다.

이 회장은 삼성 경영 이후 반도체와 스마트폰, 바이오 등 신사업을 통해 삼성을 세계적인 기업으로 일궜다는 평가를 받는다.

유족으로는 부인인 홍라희 전 삼성미술관 리움 관장, 아들 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 100 등락률 +0.17% 거래량 9,322,232 전일가 60,100 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 이건희 삼성전자 회장 별세, 향년 78세(2보)외국인, 3주 연속 '사자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고외국인·기관 순매수세 힘입어 코스피 2360선 회복 close 부회장, 딸 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성복지재단 이사장이 있다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr