‘화이자’ 관련주 평균수익률 24.9% 기록! 이번주 가장 수익률 높은 인기키워드 관련주는?

빅데이터를 기반으로 투자 정보를 분석하는 AI라씨로가 한주간 투자자들 사이에서 이슈가 된 키워드와 관련주들을 총정리하였다.

이번주에 투자자들은 이번주에 투자자들은 화이자, 모더나, 5G, 수소차, 자율주행 등의 키워드를 많이 검색했다. ‘화이자’ 관련 종목들이 주간 평균 수익률 24.9%를 기록했다. 이중 국내 최초의 항생체중간체인 ‘EDP-CI’ 개발에 성공해 미국 화이자에 오랜 기간 독점 공급하고 있는 KPX생명과학은 81.2%의 높은 수익률을 기록했다.

이와 함께 투자자들이 꾸준히 검색한 키워드는 ‘자율주행’이다. ‘자율주행’ 관련된 종목은 반도체 설계자산 전문업체로 알려진 칩스앤미디어, 비메모리 반도체 설계 및 제조 전문업체인 텔레칩스, 차량용 인포테인먼트 등 자동차 부품 생산업체로 알려진 모트렉스 등으로 나타났다.

현재 이러한 정보는 AI라씨로 웹페이지 또는 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[오늘 투자자 관심 종목]

