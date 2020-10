'록시땅', '디어달리아', 2020 홀리데이 에디션 '소장각'

[컬처&라이프부 최정화 기자] 2020년 달력도 몇 장 남지 않았다. 연말이 다가왔음을 알리듯 벌써부터 홀리데이 컬렉션 출시 소식이 들려온다. 프랑스 자연주의 브랜드 '록시땅'이 프로방스의 자연을 담은 홀리데이 리미티드 에디션을 선보인다. 비건 브랜드 '디어달리아' 역시 크리스탈 케이스에 담은 럭셔리한 립스틱 홀리데이 에디션을 출시해 코덕들의 마음을 설레게 한다.

록시땅, 2020 홀리데이 리미티드 에디션

매년 정성을 담은 홀리데이 에디션을 출시하고 있는 록시땅은 올해에는 작은 씨앗에서부터 자라 오랜 시간에 걸쳐 탄생한 원료의 트루 스토리를 통해 프로방스 자연에서 받은 영감을 전달하고자 한다. 또, 자연과 인간의 영원한 연결을 리본의 이미지로 패키지에 담아내 더욱 의미 있는 홀리데이 에디션을 선보일 예정.

록시땅의 시그니처 원료 시어 버터의 깊은 보습과 향을 담아낸 ‘클래식 시어 버터’, 프레쉬한 베르가못의 첫 느낌과 시어의 우디한 향의 조화가 돋보이는 ‘시어 베르가못’, 싱그러운 버베나 향을 감싸는 달콤 쌉쌀한 만다린 향의 조화가 매력적인 ‘버베나 만다린’ 등 총 3가지 라인으로 구성됐다.

디어달리아 ‘립 파라다이스 크리스탈 샤인 홀리데이 에디션’

디어달리아가 한정판으로 선보이는 이번 홀리데이 에디션은 ‘립 파라다이스 크리스탈 샤인 홀리데이 에디션-리필러블 립스틱 세트’이다.

이번 홀리데이 세트는 팔각형 크리스탈 케이스에 담아 홀리데이 분위기를 연출했다. 프리즘 글리터가 코팅된 립스틱과 틴티드 립밤으로 구성됐으며 디어달리아 꽃 추출물을 함유했다. 립스틱 케이스는 교체가 가능해 재사용이 가능하다. 쓰레기를 줄일 수 있어 제로웨이스트 아이템인 셈.

색상은 클래식한 레드 컬러 ‘루비’, 천연 립 플럼핑 성분을 더한 ‘어트랙션’, 체온에 따라 발색되는 ‘판타지’. 쉐이드는 모이스처, 새틴, 하이 샤인 세 가지로 구성됐다.

