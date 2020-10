당분간 활동 중단하고 치료에 전념

‘국민배우’ 안성기(68)씨가 건강 이상으로 병원에 입원했다. 20일 영화계에 따르면 안씨는 지난 8일 갑자기 쓰러져 서울의 한 병원을 찾았다. 최근 안정을 되찾고 다른 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 관계자는 “구체적인 병명을 밝힐 수 없지만, 지병은 아니다”라고 했다. “질환에 차도가 있어 병원을 옮긴 것”이라고 설명했다. 안씨는 당분간 활동을 중단하고 치료에 전념한다. 22일 개봉하는 주연 영화 ‘종이꽃’의 홍보 일정은 물론 집행위원장을 맡은 제18회 아시아나국제단편영화제 개막식에도 불참한다. 매년 참석해온 부산국제영화제 참석도 취소한 상태다.

