美 대선, 우편투표 확대에 개표지연‥당선확정까지 혼돈

우편투표 신청 8290만명..이미 투표 3000만명 임박

당선 확정 지연 불가피...플로리다·애리조나 결과 주목

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 대선이 혼전을 거듭하면서 선거 직후 당선자를 확인하기가 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다.

미 대선은 개표는 선거 이튿날 새벽에 당락이 결정되고 당선자는 당선 연설을, 패배자는 패배 인정을 하면서 마무리되는 게 일반적이었다.

그런데 올해는 우편투표 확대로 개표가 지연되면서 선거 패배를 쉽게 결정할 수 없게 됐다. 또 득표 격차가 크지 않으면 두 후보진영의 공방도 불가피하다. 일부 지역에서는 극우주의자들의 난동 가능성에도 우려를 나타내고 있다.

18일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 올해 대선에서 우편투표를 신청한 유권자는 현재까지 8290만명이다. 이 중 2070만명이 이미 우편투표를 마쳤다. 2016년 대선 때 우편투표자 3300만명을 이미 넘어선 상황이다.

우편투표의 확대는 개표시간 증가를 뜻한다. 우편투표용지는 봉투 개봉, 서명 확인, 봉투의 바코드 검증 등 개표 준비절차가 필요해 개표에 많은 시간이 필요하다. 원하는 후보가 없다면 투표 용지에 다른 이의 이름을 쓸 수 있다. '한국사위' 래리 호건 메릴랜드 주지사는 투표용지에 자신의 아버지 이름을 적었다고 밝히기도 했다. 이경우 투표용지에 적혀진 이름을 개표원이 정리해야 한다.

대부분의 지역에서 개표 관리 요원이 턱없이 부족한 것도 개표 지연이 예상되는 이유다. 김동석 미주한인유권자연대 대표는 "북부 뉴저지 버겐카운티의 유권자는 수십만 명이지만 선거 관리 요원이 단 2명"이라며 개표 관리에 상당한 어려움이 있을 것으로 전망했다. 버겐카운티에서는 이날 현재 6만2067개의 우편투표 용지가 도착해있다. 이미 뉴욕이나 켄터키 주등은 우편 투표 시행으로 심각한 개표 지연을 경험한 바 있다.

게다가 일부 주는 선거 당일 우체국 소인만 찍혀 있으면 대선일 이후 일정 기간내 도착하는 우편투표도 유효한 것으로 인정해준다.

이 때문에 미 언론은 경합주 중 당일 우편투표 개표 완료가 예상되는 플로리다와 애리조나 2곳 개표 결과에 주목한다. 플로리다는 선거일 22일 전, 애리조나는 14일 전부터 우편투표 개표에 필요한 절차를 시작할 수 있기 때문이다.

애리조나는 1996년 대선 이후 민주당 후보가 승리한 적이 없어 이곳을 바이든이 이긴다면 다른 경합주에서도 승리했을 가능성이 크다.

USA투데이는 많은 선거 전문가는 최종 결과까지 며칠, 심지어 몇 주가 걸릴 수 있다고 경고했다면서 애리조나와 플로리다가 누가 이겼는지에 대한 힌트를 줄 수 있다고 예상했다.

개표 결과가 지연될 경우 사회적으로 불안한 양상이 나올 수 있다는 우려도 있다.

워싱턴포스트는 경합주인 펜실베이니아에서 주민들의 걱정이 높아지고 있다고 전했다. 선거일 무장한 자경단이 투표소를 점령할 계획을 갖고 있어 이웃들에 대한 불안이 있고, 다른 주에서 KKK그룹 같은 외부인들이 몰려들 가능성도 있다는 것이다. 또 이리 카운티의 경우 149개 투표소를 감시할 보안관이 부족하다는 점도 우려되는 상황이다.

이리 카운티의 짐 워츠 민주당 의장은 "매일 긴장이 높아지고 있다"고 전했다. 이날 척 슈머 민주당 상원 원내대표 버니 샌더스, 에이미 클로버샤 상원의원 등 민주당 의원들은 선거 당일인 3일 결과가 나오지 않을 수 있다며 유권자들에게 선거 결과 지연에 대비해야 한다고 촉구했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr