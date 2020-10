[기하영의 생활 속 카드]"3만원당 별 1개"…스타벅스 현대카드 흥행할까

현대카드, 스타벅스 현대카드 출시

이용금액 3만원 당 별 1개씩 적립

[아시아경제 기하영 기자]요즘 세상에 신용카드 한두 장 없는 사람이 있을까요. 현대사회에서 마음만 먹으면 누구나 카드를 가질 수 있는 세상이 됐습니다. 신용카드는 일상생활에 더없는 편리함을 가져다 줬습니다. 이제 어딜 가든 신용카드나 스마트폰을 통해 결제하는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 수요가 늘어난 만큼 다양한 혜택을 지닌 카드들도 하루가 멀다 하고 쏟아지고 있죠. 이에 아시아경제는 매주 '생활 속 카드' 코너를 통해 신상 카드 소개부터 업계 뒷이야기, 카드 초보자를 위한 가이드 등 우리 소비생활과 떼려야 뗄 수 없는 카드와 관련된 다양한 이야기를 전합니다.

연간 353잔. 한국인 1명이 1년 동안 마시는 커피소비량입니다. 전 세계 인구의 연간 1인당 소비량이 132잔인 것과 비교하면 세계 평균 3배에 달하는 수치입니다. 커피공화국이라는 명성에 걸맞게 카드혜택에도 커피할인은 빠지지 않고 들어갑니다. 그 중에서도 마니아층이 두터운 스타벅스의 경우 카드사들이 앞 다퉈 혜택을 제공하는데요. 최대 60% 청구할인은 물론 수시로 캐시백이나 커피쿠폰 이벤트를 진행합니다.

지난 15일 현대카드가 선보인 '스타벅스 현대카드'는 여기서 한발 더 나아가 그동안 스타벅스 자체 회원들에게만 제공하던 '스타벅스 별' 적립혜택을 내놨습니다. 국내 최초인데요, 스타벅스 전용 신용카드(PLCC·상업자 표시 신용카드)라서 가능한 혜택입니다.

스타벅스 현대카드는 연회비 3만원에 국내외 카드 이용금액(신용판매)이 3만원씩 누적될 때마다 스타벅스의 리워드 포인트인 별을 1개씩 적립해줍니다. 전월 이용금액 30만원 이상 시 혜택을 제공하는데요. 카드 사용에 따라 적립되는 별은 적립 한도가 없고, 카드를 사용할 때마다 일별로 별이 적립돼 적립한 별을 바로 바로 활용할 수 있습니다. 특히 당월 이용금액 중 스타벅스 별 적립 혜택이 적용되지 않은 3만원 미만의 누적금액은 이월돼 다음 달 적립 대상 이용금액에 합산됩니다. 예를 들어 7월 이용금액 40만원, 8월 적립 대상 이용금액 37만원 누적 시, 8월에 스타벅스 별 12개가 적립(3만원당 1개)되고, 잔여금액 1만원은 9월로 이월되는 거죠.

상품 출시를 기념해 별 적립 이벤트도 진행합니다. 다음달 30일까지 스타벅스 현대카드를 5만원 이상 사용한 고객은 스타벅스 별 100개 적립혜택을 누릴 수 있습니다. 골드 등급 기준 별 12개 적립 시 무료 음료 쿠폰 1매를 제공했던 것을 감안하면 약 8잔의 무료음료를 마실 수 있는 혜택입니다. 무료음료는 병 음료 등을 제외한 매장 제조음료 1잔(톨사이즈)을 제공하는 만큼 4100원의 아메리카노를 먹을 수도 있지만 6100원의 자바칩 프라푸치노를 먹을 수도 있습니다. 음료선택에 따라 혜택 받을 수 있는 금액도 달라지겠죠.

또 스타벅스 내 5만원 이상 사용 고객은 '스타벅스 크리스마스 e프리퀀시 이벤트'에도 자동 응모됩니다. 현대카드는 응모 고객 중 총 1000명을 추첨해 스타벅스 크리스마스 e프리퀀시 기프트 교환권을 증정할 계획입니다.

스타벅스 현대카드는 커피 혹은 스타벅스 마니아가 아니고서야 혜택만으로 발급받기엔 조금 애매할 수 있습니다. 카드할인을 받아 커피를 저렴하게 마시겠다고 생각하면 혜택이 쏠쏠한 카드들이 많기 때문입니다. KB국민카드 'KB국민 청춘대로 톡톡카드'와 롯데카드 '라이킷펀플러스'의 경우 스타벅스 최대 60%할인을 제공하고, 삼성카드 '탭탭오' 역시 최대 50% 청구할인을 받을 수 있습니다.

또 충전 이벤트를 통해 할인혜택을 제공하는 카드사도 있는데요. 비씨카드의 경우 올 연말까지 매주 수요일에 스타벅스 애플리케이션(앱)에서 페이북으로 5만원 이상 충전카드를 결제하면 5000원 청구할인 혜택을 제공합니다. 누적 4회 이상, 즉 최소 20만원을 충전하면 추가로 1만원을 청구 할인해줍니다. 이 이벤트를 이용하면 음료 1잔 당 별 1개가 적립되는 스타벅스 자체 선불카드를 이용하면서도 할인 혜택도 받을 수 있죠.

그렇지만 매일 아침 스타벅스에서 커피를 테이크아웃해 하루를 시작하고, 스타벅스 이벤트, MD상품에 열광하는 소비자라면 혜택을 떠나 스타벅스 현대카드는 매력적일 겁니다. 당장 카드 디자인만 봐도 갖고 싶어질 테니까요.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr