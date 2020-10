엄마 성폭행 막으려다가…인니 9세 아동, 흉기에 찔려 살해돼

[아시아경제 김봉주 기자] 인도네시아에서 9세 아동이 성폭행당하는 엄마를 구하려다 범인에게 살해당했다.

13일(현지 시각) 트리뷴뉴스 등 현지 언론에 따르면 지난 10일 밤 수마트라 아체주 랑사에 있는 가정집에 한 남성이 침입해 잠든 주부 디나(28)를 상대로 성폭행을 시도했다.

당시 집에는 디나와 9세 아들만이 있었고, 남편은 낚시를 나가 집을 비운 상태였다. 엄마의 비명에 잠에서 깬 아들은 침입한 남성에게 달려들었고, 남성은 흉기를 휘둘러 아이를 살해한 뒤 시신을 들고 도주했다.

랑사 지역 경찰은 11일 유력 용의자인 삼술(35)을 체포했다. 삼술은 체포되지 않으려 흉기를 휘두르며 저항했지만, 경찰이 쏜 세 발의 총알에 제압당했다.

삼술은 경찰 조사에서 "아이를 살해해 주변 강둑에 버렸다"고 진술했다. 수색 끝에 아이는 끔찍한 상처가 드러난 채 발견됐다.

숨진 아이의 시신은 사후 부검을 위해 병원으로 이송된 뒤 유족에게 넘겨져 장례를 치를 예정이다.

