패스트파이브, 언택트로 비전 선포…"공유오피스에서 오피스플랫폼으로"

[아시아경제 김철현 기자] 패스트파이브(대표 김대일)는 새로운 비전인 '공유오피스에서 오피스플랫폼으로'를 비대면(언택트) 라이브 방송으로 발표하고, 사무공간에 대한 수요와 공급을 연결하는 오피스 플랫폼으로서의 역할을 강화하겠다고 13일 밝혔다. 패스트파이브는 처음 시작했을 때는 1인에서 10인 규모의 법인에게 회의실과 라운지를 공유하는 서비스를 제공했기 때문에 공유오피스로 불렸지만, 현재는 공유라는 단어로 정의하기 어려운 다양한 서비스를 포괄하고 있어 새롭게 비전을 정립했다고 설명했다.

올해 패스트파이브는 1인 프리랜서와 영업직을 위한 '패파패스', 1인에서 50인 규모의 법인을 위한 '공유오피스', 30인 이상의 기업들이 공유오피스에 들어올 수 있도록 맞춤형 공간과 서비스를 제공하는 '커스텀 오피스', 사옥을 가진 회사에게 컨설팅·공간 디자인·운영을 제공하는 '오피스솔루션' 등의 다양한 상품 라인업을 갖추고 제공했다. 공급 측면에서는 단순한 임대차 계약이 아닌 건물주들과의 파트너십을 통해 리스크를 나누고 수익을 공유하는 '빌딩솔루션'을 도입했다. 올해 2월 오픈한 삼성 4호점과 최근 오픈을 확정한 광화문점과 선릉2호점 역시 임대차 계약을 하지 않은 빌딩솔루션 지점이다. 패스트파이브는 공실을 해결하고자 하는 건물과 사무공간에 대한 다양한 수요를 연결하는 플랫폼으로 기능하겠다는 방침이다.

또 패스트캠퍼스와의 협업을 통한 임직원 교육과 채용뿐 아니라 어린이집, 구내식당 등 다양한 서비스로 영역을 확대하겠다는 목표를 수립했다. 현재 700여 명 이상의 패스트파이브 고객이 패스트캠퍼스의 임직원 교육 서비스를 이용하고 있으며 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상하고 있다. 김대일 패스트파이브 대표는 "프리랜서부터 수천명이 일하는 대기업까지 오피스와 관련한 모든 수요와 공급을 패스트파이브가 연결할 수 있게 됐다"며 "오피스플랫폼으로서 앞으로도 공격적으로 확장해 수익성과 성장성 모두를 선도해나갈 것"이라고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr