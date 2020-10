드론·로봇이 힘 합쳐 섬에 생필품 배달

국내 최초 드론·자율주행로봇 협업 비대면 배송서비스 시연

[아시아경제 문채석 기자] 국내 최초로 드론과 로봇이 힘을 합쳐 섬에 생필품을 배달하는 서비스가 시연된다.

산업통상자원부는 한국전자통신연구원(ETRI)과 함께 13일 오전 11시30분 전라남도 여수 장도에서 '드론·로봇 비대면 배송 서비스 시연 행사'를 개최한다고 밝혔다.

이날 행사에선 애플리케이션으로 주문된 GS25의 생필품, 미술도구 등을 섬에 주문자에게 배송하는 서비스를 시연할 예정이다.

내륙에 있는 GS칼텍스 주유소에서 드론에 배송품을 적재해 바다 건너 장도로 옮기고, 이를 자율주행 로봇이 이어받아 주문자에게 전한다.

처음으로 드론(공중)과 자율주행로봇(지상)이 협업해 물품을 배달하는 신개념 비대면 배송서비스를 실증하는 것이다.

산업부는 라스트마일 배송 서비스를 무인화해 유통물류혁신과 소비자·배송자 안전 및 제품 만족도를 크게 향상시킬 것으로 기대한다.

앞으로 산업부는 드론에 자율주행로봇 기술을 입혀 드론 이동이 제한적인 도심, 건물 내에서도 비대면 무인배송이 실현될 수 있도록 ETRI와 관련 기업 등을 적극 지원할 계획이다.

다음달 초엔 코리아세일페스타를 계기로 코엑스에서 비대면 유통물류 배송 시연행사를 열 예정이다.

아울러 드론·로봇 활용 무인배송서비스를 통해 도서·산간지역 등 유통물류 사각 지대 거주민에게 편의를 제공하고, 포스트 코로나 시대 대국민 기술혁신 수용성·활용도 제고 사업을 지속 추진한다.

GS칼텍스· GS리테일은 주유소를 비대면 물류 플랫폼으로 전환시키는 사업을 지속적으로 추진할 예정이다.

강경성 산업부 산업정책실장은 "이번 시연행사는 그간 민관의 드론·로봇 산업 육성 노력 및 성과를 보여주고, 향후 혁신적인 비대면 배송서비스의 실현을 앞당기는 계기"라고 평가했다.

그는 "드론·로봇 기반 비대면 배송서비스를 조기 상용화 하는 데 박차를 가할 것"이라며 "드론과 로봇 간 통신·제어, 무선자동충전, 정밀자동착륙, 자율비행, 실내외 겸용 자율주행 등 핵심기술 개발과 상용화 작업을 병행하기 위해 관계 부처와 함께 신속한 규제 제·개정을 추진하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr