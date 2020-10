외계어같은 순우리말들 정리

[아시아경제 이진경 기자] 평소 우리가 자주 사용하지 않아 어감이 낯설게 느껴지는 생소한 우리말들이 생각보다 꽤 많다고 합니다. 10월 9일 한글날을 맞이하여 다양한 순우리말을 알아보고 신조어나 줄임말을 사용하듯이 대화 중에 재밌게 써보면 어떨까요?

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr