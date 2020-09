[포토] 새마을금고 종로구 이사장협의회 어려운 이웃에 마스크 1만매 전달

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)는 지난 28일 구청장실에서 ‘새마을금고 종로구 이사장 협의회’와 '이웃돕기 마스크 전달식'을 진행했다.

이날 새마을금고 종로구 이사장 협의회(회장 장재곤)는 코로나19로 생활이 어려운 이웃을 위해 600만 원 상당의 KF94 마스크 1만장을 전달, 구는 지역내 취약계층에게 마스크를 배부할 예정이다.

장재곤 협의회장은 “추석을 앞두고 나눔을 실천하고자 마스크를 전달하게 됐다. 코로나19로 어려움을 겪는 지역 주민들에게 조금이라도 도움이 되기를 바란다”며 소감을 전했다.

새마을금고 종로구 이사장 협의회는 종로구에 소재한 새마을금고의 협력을 바탕으로 지역사회 발전을 이끌기 위해 설립, 마스크 기부를 시작으로 지역 내 소외계층을 위한 나눔 활동을 꾸준히 이어나갈 계획이다.

김영종 구청장은 “코로나19가 장기화되고 있어 모두가 힘들고 지친 시기를 보내고 계시는데 어려운 이웃을 위해 마스크를 기부해 주신 새마을금고 종로구 이사장 협의회에 감사드린다”며 “소외된 이웃 없이 모두가 안전하고 따뜻한 추석 명절을 보내기 바라며, 연휴 기간에도 사회적 거리두기, 마스크 쓰기 등 방역 수칙을 철저히 준수해주기를 당부드린다”고 말했다.

