휴테크, 장애물 감지 펌웨어 무상 업데이트 제공

[아시아경제 김철현 기자] 휴테크산업은 고객의 안전을 위해 무상으로 안전 기능 업데이트 서비스를 제공한다고 29일 밝혔다. 휴테크 관계자는 "고객 중 신체 끼임 사고 등이 발생한 사례는 없으나, 안전 사고 예방 효과를 높이기 위해 선제적으로 펌웨어 업데이트를 시행한다"고 설명했다.

펌웨어 적용 모델은 전자동 다리길이 조절 기능이 있는 안마의자로, HT-9840, HT-M310 등 단종 상품을 포함해 총 12종이다. 또한 휴테크 안마의자 HT-K01A, HT-K02A 등 8종은 '끼임 방지 안전 시스템', '차일드 락' 기능을 적용해 10월부터 생산·판매할 방침이다. 출시 예정인 신제품도 안전 기능을 강화해 선보일 계획이다.

휴테크의 끼임 방지 시스템은 다리 유닛 위치와 등받이 후면 하단에 안전 감지 스위치를 탑재, 마사지 작동 또는 종료 과정에서 신체나 기타 장애물을 감지해 작동을 멈추는 기능이다. 가장 최근에 출시한 휴테크 ES9 블랙에는 전원 버튼을 3초 이상 눌러야 안마의자를 작동할 수 있는 '차일드 락' 기능이 탑재돼 있다.

휴테크 관계자는 "고객들의 사용 안전이 최우선이기 때문에 안전 시스템 적용 뿐 아니라 리모컨과 라벨, 안마의자 측판에도 주의사항 문구를 별도로 부착했다"며 "휴테크 직영전시장과 롯데하이마트 등 전 입점 매장에서 안내 자료를 통해 소비자들의 올바른 이해를 돕고 있다"고 말했다.

