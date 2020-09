한국도로공사 광주전남본부 백양사(순천방향)주유소장(이백섭)은 코로나19 감염병 예방을 위한 2단계 거리두기 강화에 따라 직원들에게 근무 중 마스크 착용을 철저히 하라고 하였으며 특히 광주 전남 관문 주유소로서 이용객들에게 마스크 착용 권장과 거리두기에 대한 적극적 홍보를 위해 화장실 내·외부와 고객 쉼터에 안내 포스터와 배너를 설치하였다.

또한 소장 이백섭은 금년 추석연휴기간(9월 29일~10월 4일) 고향 방문을 위해 주유소를 찾는 이용객들에게 코로나19 예방을 위한 홍보와 생수 500개를 무료 지급 할 예정이라고 하였다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr