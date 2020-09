‘행정수도 완성’ 충청권 민·관·정 운명공동체 출범

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 행정수도 완성 등 충청권 현안 해결을 위한 민·관·정 운명공동체가 구성·출범했다.

29일 대전시에 따르면 대전·세종·충남·충북은 전날 ‘행정수도 완성 및 국가균형발전 충청권 민·관·정 협의회(이하 협의회) 출범식을 가졌다.

협의회는 충청권 4개 시·도 및 시·도의회, 민간단체 대표 등 20명이 위원으로 참여한다. 협의회 활동은 국회 세종의사당 건립을 위한 국회법 개정 등 후속조치와 대전·충남의 혁신도시 추가지정 및 공공기관 지방이전 등 혁신도시 시즌2의 차질 없는 추진에 집중된다.

행정수도 완성을 국가 균형발전과 지방분권 실현의 핵심사업으로 설정하고 협의회를 주축으로 충청권이 세종시의 행정수도 완성에 선도적 역할을 맡는다는 취지다.

이를 위해 협의회는 정파와 이념, 지역을 초월해 행정수도 완성에 필요한 정치권의 신속한 의사결정을 지원하고 국민적 공감대를 전국으로 확산시키는 역할을 하는 그림을 그린다.

또 대전과 충남의 혁신도시 추가지정, 충북혁신도시 내 공공기관 추가 이전 등을 위해 서명운동, 청와대 국민청원 운동 등 캠페인과 정책토론회 등을 진행할 예정이다.

허태정 대전시장은 “협의회는 행정수도의 실질적 완성과 국가 균형발전의 모델을 만들어 갈 충청권 민·관·정의 운명공동체”라며 “대전은 국회 세종의사당 건립, 청와대 이전 등 세종시가 행정수도로 거듭나 실질적 기능을 할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

또 “행정수도 완성과 함께 협의회는 대전, 충남의 혁신도시 지정으로 국가 균형발전의 마지막 퍼즐을 맞춰가기 위해 노력할 것”이라며 “대전·충남이 혁신도시 지정 마지막 관문을 통과해 충청권의 상생·발전을 이끌어갈 수 있게 하는데도 역량을 결집하겠다”고 강조했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr