중소기업 공공조달 참여 확대… 통합기술마켓 이용실적 평가에 반영

통합기술마켓서 인증받은 기술, 내년부터 사업화 자금 지원

[아시아경제 장세희 기자]다음 달부터 중소기업의 제품들이 인증을 거쳐 공공기관에 수의 계약 방식으로 납품할 수 있는 체계가 마련된다.

25일 기획재정부는 중소기업 혁신제품 평가·구매 플랫폼인 '공공기관 통합기술마켓' 구축 방안을 340개 공공기관이 배포했다고 밝혔다.

통합기술마켓은 중소기업의 혁신성 높은 기술·제품을 기술력만으로도 평가해 납품실적 등의 제약 없이 공공기관이 구매할 수 있도록 지원하는 온라인 플랫폼이다. 중소기업 측면에서 보면, 공공기관 판매를 위한 공모 정보 입수와 심의 인증·등록까지 통합기술마켓에서 해결할 수 있게 된다.

기재부는 또 혁신제품 수의계약으로 손해가 발생할 경우 고의나 중대한 과실이 있는 경우를 제외하곤 구매 책임자를 면책해 주기로 했다. 아울러 공공기관에 대해 통합기술마켓 이용실적을 경영평가에 반영하는 등 참여를 유도할 예정입니다.

한편 통합기술마켓에서 인증받은 기술이나 제품을 보유한 중소기업의 경우 내년부터 사업화 자금 등을 지원하는 건 물론 보증 한도를 우대하고, 해외 진출을 위한 맞춤형 컨설팅을 제공하는 등의 지원을 받을 수 있게 된다.

