[e공시 눈에 띄네]코스피-22일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 10,800 전일대비 100 등락률 -0.92% 거래량 192,861 전일가 10,900 2020.09.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대신증권, 자사주 300만주 취득 결정…"주주가치 제고"[클릭 e종목]"파트론, 컨센서스 하회한 2분기…3분기는 호조"증권세제 개편안 藥될까 毒될까 close =주가 안정 및 주주가치 제고 목적...보통주 300만주 327억원에 취득

◆ 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 9,520 전일대비 1,280 등락률 -11.85% 거래량 6,743,858 전일가 21,600 2020.09.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-11일SBS미디어홀딩스, 티와이홀딩스로 최대주주 변경[e공시 눈에 띄네] 코스피-31일 close =양산사송지구 공동주택 수분양자 대상 548억원 규모 채무보증 결정

◆ 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 13,650 전일대비 350 등락률 -2.50% 거래량 228,835 전일가 14,000 2020.09.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 포스코인터내셔널, 미얀마가스전 개발에 3658억원 투자 결정가스公의 뉴 블루오션 'LNG벙커링'미얀마 최대도시 양곤 부근에 12월 경협산단 착공 close =미얀마 해상 A-1/A-3 광구 미얀마가스전 3단계 개발 3658억원 투자

◆ 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 142,000 전일대비 6,500 등락률 -4.38% 거래량 102,946 전일가 148,500 2020.09.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 니콜라 사기 의혹에도 직진하는 현대차[e공시 눈에 띄네]코스피-27일효성첨단소재, 커뮤니티 활발... 주가 6.42%. close =계열회사 GST Automotive Safety에 153억원 규모 채무보증 결정

◆ 덕양산업 덕양산업 024900 | 코스피 증권정보 현재가 1,900 전일대비 75 등락률 -3.80% 거래량 1,122,950 전일가 1,975 2020.09.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 美,中 무역전쟁 2탄! 美트럼프 중국과 대화 원하지 않는다?덕양산업, 그래핀 테마 상승세에 12.17% ↑ “쌍용차” 위험하다고 했죠? 새로운 투자자 확보 하나? close =한상욱 대표 신규 선임

◆ 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 코스피 증권정보 현재가 33,400 전일대비 1,850 등락률 -5.25% 거래량 743,130 전일가 35,250 2020.09.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국타이어앤테크놀로지, 타이어 테마 상승세에 15.17% ↑한국타이어앤테크놀로지, 2분기 영업익 702억...전년比 34%↓한국타이어, '벤투스 썸머 페스티벌' 이벤트 close =NH투자증권과 500억원 규모 자기주식취득 신탁계약 해지 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr